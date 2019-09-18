Угрожающий взорвать мост в Киеве мужчина попал на видео

На Украине опубликовали видео с мужчиной, угрожающим взорвать мост Метро в Киеве. На кадрах видно, что злоумышленник сидит в белом автомобиле и размахивает украинским флагом.

Кадры появились в среду, 18 сентября, на странице «Киев Оперативный» в Facebook. Отмечается, что заснять злоумышленника полицейским удалось благодаря дрону.

Ранее сообщалось, что угрожавший взорвать мост мужчина открыл стрельбу. На место происшествия выехали правоохранительные органы, патрульные и следственная оперативная группа. Движение транспорта на этом участке частично перекрыто.