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Стали известны «экспортеры года» в Сибирском федеральном округе

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Фото: Depositphotos
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Конкурсная комиссия всероссийской премии «Экспортер года» назвала победителей в Сибирском федеральном округе. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ) 18 сентября.

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«Считаю, что инициатива руководства нашей страны по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» позволит создать необходимые условия и для других потенциальных экспортеров, повысить их шансы на успешное освоение зарубежных рынков», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» (МСП) победила компания НТФ «Микроникс» из Омской области, специализирующаяся на автоматизации технологических процессов в различных производственных областях. Из представителей крупного бизнеса награду в номинации получил Томусинский ремонтно-механический завод из Кемеровской области, который является одним из ведущих российских производителей запасных частей для всех типов российских карьерных экскаваторов, буровых станков и импортной горной техники.

Звание экспортера года в сфере агропромышленного комплекса в категории МСП получил крупнейший производитель кондитерских изделий в Сибири «Сладонеж». В категории «крупный бизнес» в этой же номинации победила компания «Каравай», реализующая хлебобулочную и кондитерскую продукцию в Сибири и на Дальнем Востоке.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории МСП победила томская компания «Рубиус», получившая известность в области разработки инженерного программного обеспечения на российском и зарубежном рынках. Она же стала победителем в номинации «Прорыв года».

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории МСП победила компания «СиСорт» из Алтайского края, занимающаяся разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. В категории «крупный бизнес» этой же номинации лидером стал Барнаульский патронный завод.

«Этот год первый, когда премия проходит в новом формате, мы видим, что компании во всех федеральных округах проявляют к ней большой интерес», — отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Победители всех окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса и поборются за премию «Экспортер года» на форуме «Сделано в России», который пройдет в Москве в ноябре.

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