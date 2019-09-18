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В Крыму ответили на план украинского генерала по возвращению полуострова

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал очередной выдумкой стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. План, в частности, предполагает создание на полуострове зоны свободной торговли.

«Человек наговорил каких-то своих фантазий, сравнил ситуацию с Гонконгом, уверен почему-то, что иностранные государства обязательно начнут инвестировать в Крым», — сказал парламентарий в беседе с РБК в среду, 18 сентября.

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Сенатор высказал уверенность, что у Украины нет реальных шансов вернуть полуостров в состав страны, поскольку крымчане использовали свое право на самоопределение в ходе референдума.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владимир Бобков высказал мнение, что Крым не вернется в состав Украины, даже если она экономически окрепнет. Он пояснил, что если следовать данной логике, то сейчас Крым мог бы войти в состав «экономически стабильной Дании или Швеции».

«Говорить, что Крым можно прельстить какими-то экономическими благами, — это не понимать суть Крыма и его значение в российской и мировой истории», — полагает народный избранник.

Бобков добавил, что заявления бывшего генерала рассчитаны на украинскую аудиторию и призваны отвлечь внимание народа от проблем в стране.

Ранее в сентябре Маломуж озвучил план по возвращению Крыма в состав своей страны. По его словам, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран. Он высказал мнение, что из республики можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее аннексией. Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм и референдум является легитимным.

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