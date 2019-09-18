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Три школы построят в Томске до 2022 года

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Фото: Depositphotos
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В Томске в 2020–2022 годах планируют построить три новые школы, рассчитанные на 1100 мест каждая, и три дополнительных корпуса к уже существующим образовательным учреждениям. Об этом заммэра Константин Чубенко заявил 18 сентября на городском комитете по соцвопросам.

Чиновник рассказал, что мэрия направила в региональный департамент образования заявку на финансирование из федерального и областного бюджетов строительства школ на улицах Герасименко, Демьяна Бедного и Высоцкого. Каждая школа будет рассчитана на 1100 учеников, пишет РИА «Томск».

По словам Чубенко, до 2022 года также планируется возвести дополнительные корпуса для школ на улице Вавилова в Академгородке и в микрорайоне Спичфабрика. Каждое здание сможет вместить 400 школьников. Еще один корпус на 200 мест построят для школы в селе Дзержинское.

Строительство планируется в рамках национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что власти Томска до конца 2022 года планируют открыть 11 детских садов в рамках национального проекта «Демография».

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