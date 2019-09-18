Беглов вступил в должность губернатора

Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце. В присутствии депутатов Беглов принял присягу верности народу. За Беглова на прошедших выборах проголосовали 64,43% избирателей.