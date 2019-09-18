Свадебный бум ожидается в Ульяновской области

В Ульяновской области 57 пар решили пожениться в день трех девяток — 19.09.19. Как сообщили в Агентстве ЗАГС, это довольно много для четверга. Обычно молодожены выбирают конец рабочей недели, но красивая дата сыграла свою роль.

Больше всего торжественных церемоний ожидается во Дворце бракосочетания Ульяновска — 14. Следующий популярный день для свадеб будет 20.02.2020, отмечает 1ul.ru. В другую красивую дату этого года — 19.01.19, совпавший с празднованием Дня области, расписались 77 пар. В прошлом году в день с тремя восьмерками (18.08.18) в регионе было создано 270 семей.

Как сообщалось в августе, житель вьетнамского города Хошимин устроил свадьбу на похоронах своей невесты, погибшей в ДТП.