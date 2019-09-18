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Свыше 24 тыс. пенсионеров Подмосковья посетили бесплатные занятия

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С начала 2019 года больше 24 тыс. пожилых жителей Московской области воспользовались бесплатными социальными услугами в рамках проекта «Активное долголетие». Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Как напоминает телеканал «360», проект помогает пожилым людям поддерживать активный образ жизни. Кроме того, пенсионеры самостоятельно могут выбрать, какие занятия посещать.

С июня бесплатно стало можно заниматься скандинавской ходьбой, рукоделием, обучаться компьютерной грамотности, в творческих мастерских, плавать в бассейне. Эти занятия посетили уже больше 16 тыс. подмосковных пенсионеров.

С перечнем и расписанием бесплатных занятий можно ознакомиться на портале dolgoletie.mosreg.ru или через мобильное приложение «Соцуслуги» в разделе «Активное долголетие». Активности местные жители сами выбирали на портале «Добродел». Больше всего голосов заработали: скандинавская ходьба — 53%, бассейн — 36%, туристические поездки по Подмосковью — 30%. Всего в опросе приняли участие свыше 20 тыс. жителей.

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