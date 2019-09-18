Небольшой самолет разбился в Испании

Учебный самолет военно-воздушных сил Испании разбился в автономном сообществе Мурсия. Об этом 18 сентября сообщили в Twitter ВВС королевства.

Инцидент произошел в районе лагуны Мар-Менор у населенного пункта Сан-Хавьер неподалеку от базы академии авиации.

Известно, что на борту воздушного судна находился инструктор и его ученица, они оба погибли, сообщает телеканал «360». Причины случившегося не уточняются.

Как сообщает сайт kp.ru, потерпевший крушение самолет был модели AGA, которые используются при подготовке военных пилотов на третьем курсе обучения. Тела погибших пока не обнаружили, в их поисках задействовали несколько десятков машин военных.

16 сентября сообщалось, что в Колумбии самолет с пассажирами рухнул на жилой квартал.