Украина предложит РФ в Брюсселе новый контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях в формате Россия–ЕС–Украина по газу предложит Москве заключить новый транзитный контракт на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд куб. м газа в год. Об этом заявил на брифинге после заседания правительства министр энергетики и защиты окружающей среды республики Алексей Оржель, передает ТАСС в среду, 18 сентября.

По его словам, России будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд куб. м в год.

«У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции», — отметил Оржель.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал 18 сентября не ждать от предстоящей трехсторонней встречи по газу в формате Россия–ЕС–Украина «конкретных договоренностей». По его словам, это «вопрос экономической целесообразности», договариваться по которому должны профильные министерства.

Шефчович заявил 11 сентября, что Европейская комиссия будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу 19 сентября.

Нынешний транзитный контракт украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Из-за планируемого на 2020 год завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который пойдет в обход Украины, ест риск, что газотранспортная система страны станет невостребованной. Киев не хочет принимать требование России о продлении договора на прежних финансовых условиях.

«Газпром» заявлял о готовности продлить сотрудничество с Украиной до 2020 года. В «Нафтогазе Украины» заявили, что потребуют от России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.