Калининградец погиб при попытке попасть на закрытое предприятие

Мужчина погиб, пытаясь проникнуть на территорию закрытого предприятия в Калининграде. Местный житель запутался в колючей проволоке.

Сообщение в спасательную службу поступило от охранника предприятия. Он обнаружил, что на территорию управления дорожного хозяйства пытается забраться мужчина, при этом он не может пробраться через колючую проволоку. Приехавшие на место спасатели вызволили пострадавшего с помощью шанцевого инструмента и вызвали скорую помощь. До прибытия медиков спасатели начали проводить реанимационные мероприятия, сообщает «Калининград.Ru».

Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.