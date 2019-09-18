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Водителя фургона осудили за наезд на медика скорой помощи в Пензе

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В Пензе вынесен приговор в отношении водителя грузовика, который совершил наезд на медика скорой помощи во время вызова. Мужчина сел за руль в пьяном состоянии.

По данным суда, скорая помощь прибыла на вызов к дому, однако проезду автомобиля мешал грузовой фургон. Врач обратилась к водителю грузовика и попросила отъехать. Мужчина сел за руль и при движении задним ходом сбил медика. Несмотря на полученные травмы, врач отправилась к пациенту и лишь затем сообщила о происшествии в диспетчерскую службу. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

В ходе следствия было установлено, что мужчина управлял фургоном в пьяном состоянии. При движении задним ходом он не выбрал безопасную скорость и не попросил очевидцев помочь его сориентировать. Водитель признал вину и добровольно выплатил пострадавшей 150 тыс. рублей. Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

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