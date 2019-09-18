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Рабочий погиб от удара током на рекламном щите в Рязани

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В Рязани проводится проверка по факту гибели мужчины от удара током. Он проводил работы на рекламном щите.

Трагедия произошла возле села Поляны. По данным следствия, мужчина производил монтаж рекламного плаката на щите и в это время задел высоковольтные провода. От удара током рабочий скончался на месте, сообщает РИА «7 новостей».

Тело мужчины обнаружили утром 18 сентября. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что электромонтер погиб от удара током в Башкирии. 37-летний мужчина монтировал линии электропередачи между деревнями Ибрагимово и Савалеево.

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