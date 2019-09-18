Суд обязал новгородца перенести дом, занявший 2 см огорода соседа

Жителя Новгородской области обязали перенести дом из-за того, что он занял 2 см огорода соседа. Такое решение вынес местный суд.

Как поясняет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП, в суд пожаловался мужчина, который был недоволен тем, как расположено соседское строение.

Владелец спорного объекта перенес на 1 м стену дома, однако крыша так и осталась нависать над чужим участком. Его хозяин снова обратился в суд. На этот раз он пожаловался на попадающие на его территорию капли.

В пресс-службе пояснили, что подобные судебные тяжбы возникают из-за ошибок, допускаемых во время геодезических работ или из-за дачных домов, построенных во времена советской эпохи с кадастровыми нарушениями.