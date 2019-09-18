Пропажу бриллиантов со сгоревшей иконы проверят в Курганской области

После пожара в Свято-Казанском мужском монастыре (Курганская область) исчезли все бриллианты, которыми был инкрустирован оклад Чудотворной Чимеевской иконы Божьей Матери. В регион на следующей неделе приедет следователь, который занимается сгоревшими храмами, сообщил ИА «Ура.ру» информированный источник.

«Остается вопрос — могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни», — поделился инсайдер. Оклад иконы, которая пострадала при пожаре в Чимеево, содержал бриллианты на 24 карата, которые стоят не менее 24 млн рублей. Деревянный храм сгорел 3 июля, объявлен сбор средств на реконструкцию.

Упоминания о Чудотворной Чимеевской иконе Божьей Матери появились еще в первой половине XVIII века — верующие рассказывали, что она приплыла к ним по реке Нияп, притоку Тобола. За свою историю Чимеевская икона Божьей Матери пережила немало бедствий, в том числе и пожар в 1770 году. Тогда полностью сгорел весь храм, а на пепелище обнаружили лишь чудотворную икону. В Свято-Казанском монастыре она находилась с 2002 года.