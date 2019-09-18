Агрегаторы не согласны нанимать таксистов по трудовым договорам

Таксисты хотят, чтобы агрегаторы нанимали их по трудовому договору. Это даст водителям право на пенсию, больничный и страховку от несчастных случаев. Обращение уже отправлено в Госдуму. Инициатива повысит безопасность поездок — число иностранцев заметно снизится, таксисты станут работать по графику. Агрегаторы против — они говорят, что новый режим не позволит, например, подрабатывать в такси. Доступность услуги снизится — цены вырастут чуть ли не на треть. Кроме того, непонятно, как агрегатор станет работодателем для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.