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В Госдуме поддержали запрет на небольшие бары в жилых домах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших заведениях в многоквартирных домах поддержали в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в среду, 18 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Депутаты предложили принять законопроект в первом чтении нижней палате парламента, а также доработать документ ко второму чтению. Согласно тексту законопроекта власти в регионах смогут вводить дополнительные условия розничной торговли и продажи алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах, а также запрещать продавать там алкоголь, но только по итогам собрания с собственниками квартир, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в Жилищный кодекс, именно поэтому документ необходимо доработать ко второму чтению. Например, авторы законопроекта предлагают установить минимальную площадь баров и кафе в 20 кв. м, но в пояснительной записке к документу не сказано, чем обоснованы эти цифры.

Причиной для разработки нового законопроекта стали многочисленные жалобы граждан, которые выступили против «пивнушек» в своих домах, пишет «Федеральное агентство новостей».

17 сентября правительство России поддержало идею депутатов Госдумы запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

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