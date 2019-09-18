В Госдуме поддержали запрет на небольшие бары в жилых домах

Законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших заведениях в многоквартирных домах поддержали в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в среду, 18 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Депутаты предложили принять законопроект в первом чтении нижней палате парламента, а также доработать документ ко второму чтению. Согласно тексту законопроекта власти в регионах смогут вводить дополнительные условия розничной торговли и продажи алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах, а также запрещать продавать там алкоголь, но только по итогам собрания с собственниками квартир, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в Жилищный кодекс, именно поэтому документ необходимо доработать ко второму чтению. Например, авторы законопроекта предлагают установить минимальную площадь баров и кафе в 20 кв. м, но в пояснительной записке к документу не сказано, чем обоснованы эти цифры.

Причиной для разработки нового законопроекта стали многочисленные жалобы граждан, которые выступили против «пивнушек» в своих домах, пишет «Федеральное агентство новостей».

17 сентября правительство России поддержало идею депутатов Госдумы запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.