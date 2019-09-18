На Алтае 27 человек заболели гепатитом А

В Усть-Коксинском районе Алтая распространился гепатит А из-за несвоевременной диагностики заболевания у первых пациентов. 27 человек госпитализированы.

По данным Роспотребнадзора, в числе заболевших 13 детей. У трех пациентов выявлены множественные симптомы, в том числе повышенная температура, тошнота и желтушность кожи, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщает altapress.ru.

В ведомстве уточнили, что причиной распространения заболевания стала несвоевременная диагностика в районной больнице, а также неверные диагнозы и отсутствие лабораторных исследований на гепатит А при наличии явных признаков болезни.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, в домах проведена дезинфекция. Порядка 600 человек, которые контактировали с больными, получили прививки.

Гепатит А не регистрировался в Усть-Коксинском районе с 2013 года. В связи с этим врачи считают, что речь идет о «завозе» инфекции.