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Оператор «Дружбы» сообщил об отсутствии грязной нефти в польских трубопроводах

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В трубопроводах на территории Польши не осталось загрязненной нефти, сообщил в среду, 18 сентября, польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN. Глава компании Игорь Василевский отметил, что всё загрязненное сырье находится в нефтехранилищах, передает ТАСС.

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«В Польшу попало около миллиона тонн загрязненной нефти. На сегодня имеется около 450 тыс. т», — уточнил Василевский.

Руководитель PERN ответил на вопрос о том, сколько времени понадобится на очистку инфраструктуры.

«Вначале мы планировали, что это займет от шести до восьми месяцев, но сегодня мы думаем, что это потребует больше времени», — сказал он.

3 сентября в компании сообщали, что на территории Польши осталось около 0,5 млн т загрязненной нефти, поступившей из России через нефтепровод «Дружба».

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следователи считают, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

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