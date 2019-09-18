Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом инцидент с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия королевства. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора Путин «выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего».

Представители государств заявили о намерении продолжить тесную координацию для стабилизации мировых цен на нефть, а также затронули вопросы подготовки планируемого визита президента России в Эр-Рияд.

Ранее 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии не повлияла на подготовку визита в страну Владимира Путина, запланированного на октябрь.

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии была совершена 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал, сказав, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.