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Терминалы безналичной оплаты проверят в транспорте в Башкирии

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В Республике Башкортостан пройдут выездные рейды по проверке терминалов безналичной оплаты проезда. Соответствующее поручение дал врио главы республики Радий Хабиров во время совещания «Транспортный час» 17 сентября.

Хабиров мотивировал свое решение тем, что не все частные перевозчики перешли на новую систему оплаты. По информации первого замруководителя администрации главы Рината Баширова, на сегодняшний день реализованы 125 тыс. карт «Алга» и 250 тыс. карт школьников, пишет «МедиаКорСеть».

По транспортным картам сделаны свыше 12 млн поездок. Большая часть из них приходится на «Башавтотранс», где действует система пересадок. По словам Баширова, сеть точек продаж и пополнения карт активно развивается, но несмотря на это люди предпочитают пополнять карты онлайн.

В конце августа глава Уфы Ульфат Мустафин поручил сотрудникам транспортного управления города ездить на автобусах и наблюдать за уровнем обслуживания.

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