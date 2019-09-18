Греф не увидел долгосрочных последствий атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что всплеск цен на нефть после атаки на объекты компании Saudi Aramco — разовое явление. Долгосрочного влияния на рынок случившееся не окажет, считает он.

«Если поставки будут полностью восстановлены, то долгосрочных негативных последствий ожидать не стоит», — цитирует его ТАСС.

При этом, учитывая сегодняшнюю достаточно высокую цену на нефть, продавцы могут вбрасывать на рынок достаточно большое ее количество и разрабатывать месторождения, которые нерентабельны в обычных условиях. Это создает давление на нефтяной рынок, отметил Греф.

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии была совершена 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на продукт.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал, сказав, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.