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Новый корпус школы открыли в севастопольской бухте Казачья

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В бухте Казачья в Севастополе открыли новый корпус школы в рамках второй очереди строительства образовательного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Корпус рассчитан на 400 учеников и дополнит ранее построенное здание на 600 мест. За счет этого три параллели, которые ранее занимались в две смены, будут учиться в одну смену, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В школе оборудовали кабинеты для художественного воспитания и технического моделирования, комнаты продленного дня и игровые комнаты, лингафонный кабинет, а также спортзал и справочно-информационный центр с зонами для чтения. В подвале организовали тир.

17 сентября стало известно, что севастопольские школьники начали изучать украинский язык. Дисциплина не является обязательной, ее изучают по выбору.

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