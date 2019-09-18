Озеро в Зеленоградске загрязнили цветы кувшинки

В парке Зеленоградска в Калининградской области чистят озеро. Необходимость в этом возникла из-за разросшихся по поверхности всего водоема цветов кувшинок. Кроме того, на воде будут вести строительные работы, и эти растения могут помешать.

Как сообщает Калининград.Ru, для очистных работ на озеро пригнали специальную плавающую технику. В городской администрации пообещали сохранить участок, где растут лилии, а вот кувшинки появятся на водоеме лишь в следующем году.

Ранее Зеленоградск был включен в топ-10 городов, наиболее подходящих, по мнению туристов, для путешествий в выходные этой осенью. Первые три места у Ялты, Севастополя и Краснодара.