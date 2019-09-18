Около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области

Диспансеризацию и профилактические осмотры прошли около 1,5 млн жителей Московской области в 2019 году. Треть из них признаны практически здоровыми.

По данным областного минздрава, у 212 тыс. пациентов выявили факторы риска развития хронических заболеваний. Еще у 758 тыс. человек имеются болезни, при которых необходимо диспансерное наблюдение или специализированная помощь. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по данным медиков, у 1953 человек впервые выявили злокачественные онкологические заболевания.

Наиболее распространены оказались болезни системы кровообращения, эндокринной системы и органов пищеварения.