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Школа юных экскурсоводов появилась в Рязанской области

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В Рязани в областной библиотеке имени Горького открылась региональная школа юных экскурсоводов. Ее создали Рязанский областной центр детско-юношеского туризма и краеведения.

Как отмечает РИА «7 новостей», проект активно поддерживают региональные министерства образования и молодежной политики, культуры и туризма. Кроме того, в его реализации принимает участие детский эколого-биологический центр.

На протяжении всего учебного года мастер-классы для юных экскурсоводов-волонтеров будут проводить ведущие краеведы, экскурсоводы, историки и мастера художественного слова. С декабря откроется дистанционное обучение, и к программе присоединятся другие города и поселки Рязанской области.

По словам руководителя школы Владимира Денисова, областной отряд волонтеров-экскурсоводов будет расширен до 200 человек. Инициаторы проекта рассчитывают, что в регионе появится большое количество бесплатных детских экскурсий.

17 сентября сообщалось об очередном переносе сроков сдачи строящегося в центре Рязани здания для историко-архитектурного музея-заповедника.

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