В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция «Прогноз погоды на осенний сезон»

20 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция начальника Ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина по теме «Прогноз погоды на осенний сезон».

В рамках пресс-конференции эксперт расскажет о том, какая погода ожидает москвичей осенью 2019-го, когда наступят первые заморозки и стоит ли еще ждать потепления в текущем году.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.