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Тюменец проиграл в казино похищенные у газеты деньги

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Житель Тюмени предстанет перед судом по делу о мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, с октября 2016-го по февраль 2018 года мужчина похитил у одной из городских газет больше 36 млн рублей. Ему помогала знакомая, которая занимала должность главного бухгалтера организации. Деньги переводили на ее расчетный счет по подложным документам.

Пытаясь легализовать средства, обвиняемый перечислил свыше 9 млн рублей на банковские карты своих знакомых и обналичил их. Большую часть денег он потратил в казино и игровых автоматах на территории Белоруссии и Краснодарского края, пишет megatyumen.ru.

Соучастнице мужчины приговор уже вынесен. Уголовное дело в отношении тюменца рассматривали отдельно, так как он скрылся на территории Республики Беларусь, отмечает прокуратура Тюменской области.

Напомним, бывшая кассирша Россельхозбанка Луиза Хайруллина, арестованная по подозрению в хищении более 20 млн рублей, впервые заговорила с журналистами перед началом заседания суда во вторник, 3 сентября. Уточняется, что женщина всё еще отказывается от дачи показаний.

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