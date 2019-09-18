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Колокольцев встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

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Фото: мвд.рф
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в Ханое. Об этом 18 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представители ведомств обменялись предложениями по координации усилий российского МВД и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере и обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур. Глава МВД России заметил, что сотрудничество двух государств постоянно расширяется и носит многовекторный характер.

Колокольцев и То Лам отметили успешную деятельность совместной российско-вьетнамской рабочей группы, занятой решением вопросов реализации соглашения о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.

Во вьетнамский Ханой для участия в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) глава российского МВД прибыл днем ранее, в программу визита была включена встреча с То Ламом, на которой представители государств планировали обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества.

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