На Украине одобрили план отделения оператора ГТС от «Нафтогаза»

Правительство Украины одобрило план создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), который будет образован путем отделения от компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук 18 сентября.

«Правительство одобрило анбандлинг-план для «Нафтогаза», — приводит заявление украинского премьера ТАСС.

Модель отделения оператора ГТС от «Нафтогаза» Киев представил Еврокомиссии (ЕК) 9 сентября. Независимый оператор будет создан по схеме OU (ownership unbundling), которая предусматривает выведение оператора и газотранспортных активов за пределы группы «Нафтогаз», поясняет «РИА Новости».

Создание независимого оператора ГТС по стандартам Евросоюза является одним из требований ЕС к Украине и может быть одним из шагов к заключению нового транзитного контракта.

В тот же день в ЕК назвали дату трехсторонней встречи по газу в формате Россия–ЕС–Украина на уровне министров энергетики, она состоится 19 сентября в Брюсселе. В Еврокомиссии намерены добиваться для Киева долгосрочного транзитного контракта. Однако энергетики полагают, что для этого Украине нужно реорганизовать свой газовый сектор.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.