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На Украине одобрили план отделения оператора ГТС от «Нафтогаза»

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Правительство Украины одобрило план создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), который будет образован путем отделения от компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук 18 сентября.

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«Правительство одобрило анбандлинг-план для «Нафтогаза», — приводит заявление украинского премьера ТАСС.

Модель отделения оператора ГТС от «Нафтогаза» Киев представил Еврокомиссии (ЕК) 9 сентября. Независимый оператор будет создан по схеме OU (ownership unbundling), которая предусматривает выведение оператора и газотранспортных активов за пределы группы «Нафтогаз», поясняет «РИА Новости».

Создание независимого оператора ГТС по стандартам Евросоюза является одним из требований ЕС к Украине и может быть одним из шагов к заключению нового транзитного контракта.

В тот же день в ЕК назвали дату трехсторонней встречи по газу в формате Россия–ЕС–Украина на уровне министров энергетики, она состоится 19 сентября в Брюсселе. В Еврокомиссии намерены добиваться для Киева долгосрочного транзитного контракта. Однако энергетики полагают, что для этого Украине нужно реорганизовать свой газовый сектор.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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