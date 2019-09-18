Два новых детских сада построят в Обнинске

В Обнинске продолжается строительство двух детских садов, которые смогут принять 290 детей. Начальник МКУ «Городское строительство» Николай Моисеенко рассказал о ходе работ на совещании у главы горадминистрации 16 сентября.

Строительство детсада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» идет в соответствии с графиком. Сейчас рабочие подготавливают котлован и основания железобетонной фундаментной плиты, пишет газета «Весть».

На улице Пирогова, 12, где идет строительство детского сада на 140 мест, возведены кирпичные стены, смонтированы и заведены в здание все наружные сети. Начались работы по устройству чердачного перекрытия. На первом этаже рабочие монтируют системы отопления, водоотведения и электроснабжения.

Глава администрации города Владислав Шапша в свою очередь напомнил, что здание на Пирогова должно быть выкуплено у застройщика до конца этого года.