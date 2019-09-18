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В Красноярске благоустроят 40 скверов за два года

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В Красноярске выбрали территории, где в ближайшее время пройдет благоустройство. В голосовании участвовали местные жители.

Итоги голосования подводила специальная комиссия. В выборе территорий приняли участие более 82 тыс. жителей Красноярска. Они голосовали за общественные территории, где необходимо провести работы по благоустройству. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По итогам голосования было названо 40 территорий, который преобразятся в ближайшие два года. В частности, более 6 тыс. горожан отдали голоса за благоустройство в сквере микрорайона «Солнечный». Он будет построен на пустыре, для местных жителей организуют спортивно-парковую зону.

Ранее сообщалось, что на острове Татышев в Красноярске приступили к реконструкции парковок. Рабочие расширят дорогу и парковку, установят систему освещения и бордюры.

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