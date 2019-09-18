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Совет при Брянском УФАС признал оскорблением выставку коров в пилотках

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Экспертный совет по применению законодательства о рекламе при Брянском УФАС России изучил экспозицию трубчевского фермера, где использовалась символика Вооруженных сил СССР (кокарды, звезды). Напомним, в августе участник Свенской ярмарки в Брянской области представил живых коров, одетых в военные пилотки, шапки-ушанки и обтянутых тканью хаки.

По мнению специалистов, выставка содержит все признаки рекламы. Члены совета увидели оскорбительные образы в отношении военных символов и (или) солдат Великой Отечественной войны, пишет NASHBRYANSK.RU. Наличие фактов нарушений будет устанавливаться комиссией Брянского УФАС России.

Как пояснили ранее в пресс-службе местной администрации, владелец коров хотел подчеркнуть историю родного края, поскольку известно, что «Брянщина — партизанский край». Сам предприниматель заявил, что является сыном бойца партизанского отряда и не хотел очернять память воинов.

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