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Турист погиб в ДТП в лесу на Алтае

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В Турочакском районе Республики Алтай турист перевернулся на снегоболотоходе. Его тело нашли 16 сентября в урочище «Кочеган». Об этом сообщает ГУ МВД по республике.

По информации следователей, 14 сентября около 16:30 55-летний житель Кемерово ехал по лесу на снегоболотоходе STELS и налетел на бревно. Транспортное средство перевернулось, водитель получил травмы, от которых скончался на месте, пишет altapress.ru.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

5 сентября на Чуйском тракте в Республике Алтай перевернулся автокран с машинистом внутри. Водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу.

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