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Звезды «Зачарованных» вновь сыграют сестер в сериале

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Фото: TASS/Zuma
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Актрисы сериала «Зачарованные» Холи Мэри Комбс и Алисса Милано вновь сыграют сестер на экране в 16-м сезоне американского телесериала «Анатомия страсти». Об этом пишет REGNUM.

Отмечается, что актрисы снимутся в одном эпизоде 16-го сезона проекта телеканала ABC. Они сыграют роли сестер умирающей пациентки, которым предстоит решить, поддерживать в ней жизнь при помощи системы жизнеобеспечения или нет.

Премьера нового сезона намечена на 26 сентября. Комбс и Милано появятся в серии, эфир которой состоится 10 октября.

«Анатомия страсти» — один из самых длительных сериалов на американском телевидении, первый сезон вышел в эфир 27 марта 2005 года.

13 сентября в Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного».

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