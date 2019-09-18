На Кубани 11 школьников госпитализированы из-за распыления баллончика

Ученик распылил перцовый газ из баллончика в здании школы в Геленджике. 11 детей и директор учреждения госпитализированы.

Инцидент произошел в селе Дивноморском. По данным прокуратуры, ученик восьмого класса во время перемены распылил перцовый газ из баллончика, который мальчик из любопытства взял у одноклассницы. После происшествия в школе была проведена эвакуация. 11 детей и директор учреждения госпитализированы с жалобами на першение в горле и плохое самочувствие. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В правоохранительных органах уточнили, что родители дали школьнице перцовый баллончик для самообороны. Прокуратура проводит проверку в школе, в ходе которой будет дана оценка работы администрации учебного заведения.