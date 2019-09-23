США сделали новый ход в игре против Венесуэлы, которая пока успешно противостоит нападкам Вашингтона — от политических и экономических до атак против социальной инфраструктуры страны. По инициативе Колумбии и при поддержке Бразилии и США Организация американских государств (ОАГ) одобрила активизацию так называемого Межамериканского договора о взаимной помощи от 1947 года, известного также как «Пакт Рио» и предусматривающего «применение вооружённой силы». Возрождение этого практически ушедшего в небытие договора преследует цель создать юридическое обоснование для внешнего вооруженного вмешательства в дела Венесуэлы.

«Пакт Рио» — некое подобие НАТО в Латинской Америке. Этот договор к настоящему времени был практически забыт и по большому счету никогда не применялся в регионе. Он сохранялся на бумаге на всякий случай, как некая форма реализации американцами своей доктрины Монро в современных условиях и как своеобразный жупел для всех, кто не послушен гегемону. В этом пакте прописан принцип о том, что если одна из стран подвергнется агрессии, то это будет считаться агрессией против всех участниц договора. Но это лишь уловка. Оформив договор в рамках ОАГ, США намеревались распылить среди всех стран Латинской Америки свою единоличную ответственность за вероятное военное вторжение в какую-то страну региона. Вероятное силовое вмешательство США в дела какой-то непослушной страны выглядело бы общим решением и общей акцией всех латиноамериканских государств.

Между тем на протяжении всего XX века и в годы после подписания «Пакта Рио» США решали свои военно-интервенционистские задачи в регионе самостоятельно, без внешней помощи. И вообще за годы существования пакта в его рамках не было принято ни одного коллективного решения о вооруженном вторжении в какую-либо страну. В силу изменившегося глобального политического расклада Венесуэла в 2013 году, при президенте Уго Чавесе, вышла из «Пакта Рио», считая его «мертвым документом, поскольку… политика США противоречила ему на практике».

В июле этого года оппозиционная президенту Венесуэлы Николасу Мадуро национальная ассамблея под руководством самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо проголосовала за возвращение страны в «Пакт Рио». Хотя фактические власти, естественно, этого не признают, такой шаг дает Вашингтону основание снова считать Венесуэлу членом договора, то есть страной, которая может рассчитывать на военную поддержку со стороны государств – членов пакта в случае агрессии против нее. В пакте говорится, что страны-участницы должны немедленно собраться, «если неприкосновенность или целостность территории, суверенитет или политическая независимость любого американского государства будут затронуты агрессией».

Когда вскоре после провозглашения себя президентом Гуайдо говорил о необходимости иностранного военного вторжения в Венесуэлу, он имел в виду именно «Пакт Рио».

Сегодня Штатам удалось принудить 10 из 19 стран американского континента, подписавших этот договор в 1947 году, к голосованию за возобновление пакта. Это Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Парагвай и Доминиканская Республика. Плюс сами США и Венесуэла в лице американского ставленника Гуайдо. Среди тех, кто воздержался (читай: выступил против): Коста-Рика, Панама, Перу, Уругвай, Тринидад и Тобаго. Куба, которая покинула ОАГ вскоре после революции 1959 года, отсутствовала по понятным причинам. Багамы вообще не приняли участия в голосовании.

Вскоре пройдет заседание министров иностранных дел стран– участниц пакта, принявших решение о его возобновлении. Для пущей важности и для привлечения внимания мировой общественности его намечено провести в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Как пишет испанская El País, на совещании министры намерены решить, «разрывать ли дипломатические и экономические отношения с Венесуэлой в целях оказания давления на Мадуро, приостановить ли экономические отношения, прекратить ли наземное и воздушное сообщение со страной, а также принимать ли принудительные меры военного характера».

Есть опасность, что США могут продавить радикальное решение. На предыдущих встречах в другом формате в течение этого года страны Латинской Америки, включая ближайших союзников США в регионе — Колумбию и Бразилию, — единогласно высказывались против любой силовой акции в отношении Венесуэлы. Их останавливала откровенная противозаконность подобных планов США и соответственное настроение мирового общественного мнения.

В этот раз Колумбия и Бразилия взяли на себя роль формальных застрельщиков возрождения «Пакта Рио» ради «легитимизации» силового решения. Это означает, что Вашингтон по-прежнему рассматривает силовую акцию против Каракаса как реальную возможность реализовать свои планы вернуть венесуэльскую нефть под свой контроль и не оставляет попыток склонить союзников в регионе к принятию идеи вооруженного вмешательства.

В этой истории с возрождением «Пакта Рио», уже давно почившего и похороненного под сукном, есть еще и другой аспект. Этот ход предпринят Штатами, после того как лидеры крупнейшей партизанской организации Колумбии FARC заявили о возвращении к вооруженной борьбе. Распространяется информация, будто отряды FARC получили убежище на территории Венесуэлы. А это может быть «законным предлогом» обвинить официальный Каракас в нарушении суверенитета и создании угрозы демократическому устройству Колумбии и на основании положений «Пакта Рио» вторгнуться в Венесуэлу.

Автор — эксперт РИСИ

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