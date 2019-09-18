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Песцов перестали показывать посетителям зоопарка в Ижевске

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В зоопарке Ижевска посетителям перестали показывать песцов. Их переселили в закрытое помещение, в вольере они теперь жить не будут.

По словам сотрудников зоопарка, которые приводит ИА «Сусанин», причиной стало поведение самих посетителей, которые регулярно просовывают руки сквозь прутья решетки, желая погладить хищных зверьков. Те же, пытаясь защититься, кусаются. Из-за этого часто возникают скандалы.

В администрации зоопарка посетовали, что гости не только не знают о правилах общения с животными, но и игнорируют предупреждающие таблички. В итоге получается, что защищать приходится животных от посетителей.

Следующие в очереди на переезд в закрытый вольер — соболи, отмечает агентство.

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