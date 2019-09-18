Прямой эфир

Мидии из Черного моря прижились в водах Приморского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дальневосточном морском заповеднике обнаружили черноморскую мидию, возраст которой составил четыре года. Специалисты говорят о приживаемости вида в водах Приморского края.

Мидии были отмечены как мигранты, занесенные разводчиками марикультуры в бухте Миноносок. Во время изучения буйков с местной плантации инженеры заповедника обнаружили особь длиной 10 см, возраст которой составляет четыре года. Такой экземпляр выявлен впервые, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты уточнили, что также периодически обнаруживают гибриды мидии черноморской и мидии тихоокеанской.

Хозяйство марикультуры в бухте Миноносок прекратило работу в 2018 году. На данный момент ученые изучают влияние производственной деятельности на акваторию заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Севастополе создадут совместную базу мидийных и устричных ферм
Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019