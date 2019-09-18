Мидии из Черного моря прижились в водах Приморского края

В Дальневосточном морском заповеднике обнаружили черноморскую мидию, возраст которой составил четыре года. Специалисты говорят о приживаемости вида в водах Приморского края.

Мидии были отмечены как мигранты, занесенные разводчиками марикультуры в бухте Миноносок. Во время изучения буйков с местной плантации инженеры заповедника обнаружили особь длиной 10 см, возраст которой составляет четыре года. Такой экземпляр выявлен впервые, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты уточнили, что также периодически обнаруживают гибриды мидии черноморской и мидии тихоокеанской.

Хозяйство марикультуры в бухте Миноносок прекратило работу в 2018 году. На данный момент ученые изучают влияние производственной деятельности на акваторию заповедника.