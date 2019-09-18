Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Уссурийске

Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Уссурийске. Травмы получил один пассажир.

Авария произошла на Михайловском шоссе. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «КамАЗ» выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество автобусу, в котором находились семь пассажиров. После удара автобус продолжил движение и столкнулся с легковой машиной, которая в результате съехала в кювет. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

После ДТП медицинская помощь была оказана пассажирке 1993 года рождения. По словам медиков, она получила травму коленного сустава. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что три автобуса столкнулись возле остановки на западе Москвы. Травмы получили шесть человек.