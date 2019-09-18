Конференцию молодых ученых готовят в Пензе

В Пензе до конца 2019 года пройдет научно-практическая конференция «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России». Сейчас приказ главы регионального министерства промышленности Михаила Торгашина о ее проведении проходит антикоррупционную экспертизу.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», цель конференции — поддержка молодых ученых, реализующих инновационные проекты. Речь идет о научно-исследовательских работах, участии в научно-технической и инновационной деятельности.

Это будет мероприятие, которое вышло в полуфинал программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Проекты рассматриваются по шести направлениям: ресурсосберегающая энергетика, цифровые технологии, биотехнологии, новые материалы, новые приборы, медицина.

Участие в конференции примут молодые люди до 30 лет, ни разу не побеждавшие в программе «УМНИК».