Передвижные стоматологические кабинеты начали работу на Сахалине

Пять больниц в Сахалинской области получили передвижные стоматологические кабинеты. Комплексы позволят предоставлять услуги жителям отдаленных населенных пунктов.

Ключи от автомобилей передали Холмской, Поронайской, Охинской, Смирныховской и Углегорской больницам. Мобильные комплексы предназначены для использования в отдаленных селах, где нет стационарных стоматологических кабинетов, а также во время профилактических акций в городах. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Мобильные кабинеты созданы на базе автомобилей «КамАЗ». Их комплектация идентична стационарному кабинету стоматолога. Машина оборудована прибором для стерилизации, а также визиографом для рентген-диагностики.

В ближайшее время мобильные комплексы также доставят в Курильский район.