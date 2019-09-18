Экологические квесты пройдут в Хабаровском крае

Хабаровский край присоединится к всероссийской акции «Чистые игры». Жители региона будут соревноваться в сборе и сортировке мусора в рамках экологических квестов.

Акция пройдет в поселках Эльбан и Чегдомын, селе Осиновая Речка и в Хабаровске. Добровольцы смогут навести порядок в населенных пунктах и соревноваться в сборе мусора. По словам организаторов акции, за одну игру 100–200 человек могут собрать до 6 т мусора. При этом участники акции будут сразу видеть результат своей работы. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Участники акции проведут уборку на берегах водоемов, во дворах и скверах. В Хабаровске квест начнется на территории парка 50-летия СССР 21 сентября в 15:00. В это же время уборка начнется в Осиновой Речке. 28 сентября к акции присоединится Чегдомын, а 10 октября — Эльбан.