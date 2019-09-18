ФК «Спартак» назначил нового коммерческого директора

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил о назначении Алексея Власова на должность нового коммерческого директора. Об этом сообщила пресс-служба команды в среду, 18 сентября.

«Поздравляем Алексея с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе на ответственной должности», — приводит REGNUM текст сообщения представителя команды.

Как отмечает RT, 21 августа «Спартак» объявил об уходе Александра Атаманенко с поста коммерческого директора клуба. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Власов уже работал в структуре клуба в период с 2008 по 2015 год. С 2012 года он занимал должность директора по развитию бизнеса, а также отвечал за работу со спонсорами. Он же заключил ряд выгодных для «Спартака» контрактов с крупными компаниями. В 2015 году Власов приступил к работе в российском офисе FIFA, где возглавил направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на стадионах, которые принимали матчи ЧМ-2018.

17 сентября СМИ сообщили о переговорах «Спартака» с Арсеном Венгером.