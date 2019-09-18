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Вечный огонь реконструируют в Петрозаводске

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В Петрозаводске (Республика Карелия) планируют реконструировать Мемориальный комплекс «Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата». Работы стартуют на этой неделе, на них направят 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик отремонтирует асфальтовое покрытие, уложит брусчатку из натурального камня и газон, обустроит пешеходные дорожки, установит опоры освещения. Проект работ предусматривает замену плиты братской могилы, пишет «Карелinform».

Реконструкция мемориального комплекса проходит в рамках госпрограммы Карелии «Развитие культуры» на 2019 год. Стоимость работ оценили в 5,5 млн рублей. Их направят из республиканского бюджета при муниципальном софинансировании.

Демонтаж старых элементов стартует на этой неделе. Полностью завершить реконструкцию планируется до 20 ноября 2019 года.

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