Суд освободил из СИЗО обвиняемого в нападении на полицейского Губайдулина

Суд Москвы вернул в прокуратуру материалы дела 26-летнего программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в полицейского во время несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом в среду, 18 сентября, пишет ТАСС.

Суд счел, что обвинение Губайдулина в применении насилия по отношению к представителю власти не соответствует фактическим обстоятельствам. Он также освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

О задержании Губайдулина стало известно 9 августа. Тогда же сообщалось, что ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). Вину молодой человек не признал.

Несанкционированная акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла 27 июля в столице. Всего в тот день задержали более 1 тыс. человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения (Сергею Абаничеву, Даниилу Конону, Валерия Костенка, Владислава Барабанова отпустили из СИЗО, а против Дмитрия Васильева мера пресечения не была избрана). Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и направлены в полицию.

Обвинения в применении насилия к представителям власти предъявили Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву. Также суд выпустил из СИЗО другого фигуранта, Егора Жукова, переведя его под домашний арест до 27 сентября.