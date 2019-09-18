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Свалки в Салехарде ликвидируют с нарушениями

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В Салехарде (ЯНАО) обнаружены нарушения экологического законодательства при ликвидации двух свалок. Отходы 4-го и 5-го класса опасности просто закапывают в землю и посыпают песком без сортировки и обработки, сообщил директор ООО «Инновационные технологии» Александр Прибылев на заседании комиссии по вопросам охраны окружающей среды при администрации города.

Речь идет о свалках в районах территории «Лагуна» и взлетно-посадочной полосы «Аэропорт-Салехард». В этом году на городской полигон оттуда вообще не поступали отходы.

Региональный оператор отправил исполнителям муниципальных контрактов о ликвидации свалок запрос о предоставлении документов, подтверждающих факты захоронения, обработки, обезвреживания или утилизации таких отходов, пишет ИА «Ура.ру». Прибылев предложил комиссии установить обязательные требования к контрактам по ликвидации свалок и порядку их исполнения.

До 2024 года в РФ предстоит рекультивировать 191 свалку и построить 220 заводов по сортировке и переработке мусора. Об этом президенту Владимиру Путину доложил в мае министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что до конца года, максимум в I квартале 2020-го, ведомство решит вопрос с частью сложных объектов.

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