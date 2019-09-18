Пассажирский поезд насмерть сбил пенсионера в Амурской области

В Амурской области проводится проверка по факту гибели 77-летнего пенсионера на железной дороге. Пожилого мужчину сбил пассажирский поезд.

Трагедия произошла на перегоне «Белогорье – Моховая Падь». По данным правоохранительных органов, машинист заметил на путях пожилого мужчину подавал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вблизи железнодорожных путей было найдено тело мужчины. По характеру травм эксперты установили, что погибшего сбил поезд.