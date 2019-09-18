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Иностранцам запретят работать в такси и автобусах в Приморском крае

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С 2020 года иностранные граждане, работающие на основании патентов, не смогут работать в транспортной сфере в Приморье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко.

По данным пресс-службы краевой администрации, запрет распространяется на работу водителем трамваев, троллейбусов, городских и пригородных автобусов, а также такси. Иностранные граждане не смогут получить патент на такой вид деятельности, а компаниям запретят оформлять иностранцев на работу. Об этом сообщает Vostokmedia.

При этом работодатели смогут брать на работу водителями иностранных граждан в том случае, если речь идет об арендованных автобусах по туристическим маршрутам.

О сокращении числа иностранных граждан на рабочих специальностях Олег Кожемяко высказывался в апреле 2019 года. По словам губернатора, необходимо предоставлять места жителям Приморья, повысив им при этом зарплату. По данным на 2018 год, патенты на работу получили 18 тыс. иностранных граждан.

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