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Четыре женщины заблудились в лесу под Сыктывкаром

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Под Сыктывкаром (Республика Коми) в лесном массиве заблудились четыре женщины. На место выезжали сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми».

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в районе Михайловского кордона. Спасгруппе удалось связаться с заблудившимися женщинами 1971, 1980, 1984 и 1989 годов рождения и поддерживать с ними связь, пишет ИА «Комиинформ».

С помощью паровозного гудка и сигнального громкоговорящего устройства, оборудованного акустической системой, им удалось направить женщин в сторону деревни и вывести из леса. Там их ожидал родственник, который отвез женщин домой.

17 сентября сообщалось, что в Ленинградской области нашли 88-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу еще 13 сентября. У нее диагностировали переохлаждение и отправили в больницу.

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