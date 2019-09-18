Купание запретили на пляжах Анапы из-за шторма

На пляжах Анапы ввели ограничение для отдыхающих. Туристам и местным жителям нельзя купаться из-за шторма.

По данным администрации Анапы, помимо сильных волн и ветра, купальщикам угрожает сильное донное течение. В связи с ситуацией в акватории купание в ближайшее время запрещено. Власти города просят отдыхающих не подвергать себя риску, пишут «Кубанские новости».

Ранее в Анапе туристку унесло от берега ветром на надувном фламинго. Спасатели смогли найти купальщицу в открытом море и доставить на берег.